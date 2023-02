PRZYSIĘGA odc. 815. Czy Narin zginęła w wypadku? Streszczenie odcinka [24.02.23]

Przysięga odcinek 815. Streszczenie

Beyhan spada ze schodów i trafia do szpitala. Wszyscy się o nią martwią. Cavidan obwinia się, że jej nie zdołała złapać podczas upadku. Kemal boi się, że Narin zginęła w wypadku. Jedzie do szpitala. Na szczęście jego obawy się nie potwierdzają. Munevver znów spotyka się z Mulayimem. Sehriye podejrzewa, że mężczyzna oszukuje Munevver, bo ma inną kobietę. Postanawia go przepytać. Beyhan składa policji skargę na Cavidan.