PRZYSIĘGA odc. 817. Gulperi chce popełnić samobójstwo. Streszczenie odcinka [28.02.23]

Przysięga odcinek 817. Streszczenie

Emir przywozi Cavidan do domu. Kemal chce, by Narin zrezygnowała z pracy do czasu porodu. Gulperi myśli o samobójstwie, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie. Zaniepokojony Emir zaczyna szukać dziewczyny. Prosi o pomoc Savasa. Munevver przyjmuje propozycję Mulayima.