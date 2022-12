Przysięga. To się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga" [odc. 771-773] 7.12.22 oprac. an

771. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę - 21 grudnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty. kadr z serialu Przysięga Zobacz galerię (6 zdjęć)

Ozan martwi się, że Masal może przez niego umrzeć. Ale obawia się również, że jeśli się obudzi po operacji, rozpozna go. Idzie zdenerwowany do szpitala. Gulperi jest przerażona tym, co zrobiła. Nie może się pogodzić z tym, że kogoś zabiła. Zostaje aresztowana. Masal czuje się lepiej, ale ma dziwne sny w szpitalu. Mert zauważa, że Ozan dziwnie się zachowuje w szpitalu. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Przysięga".