PŚ Zakopane 2022. Wojciech Fortuna: Wierzę, że nasi skoczkowie się odbudują. To "kozacy"

Po tłustych latach, gdy sukcesy odnosiło kilku zawodników, przyszedł chudziutki sezon, co martwi tym bardziej, że to rok olimpijski. W dodatku kryzys już na początku nagle dopadł wszystkich i dotychczas nie udało się znaleźć sposobu na satysfakcjonującą poprawę. A wcześniej było tak, że gdy jeden nasz reprezentant miał gorszy moment, to „zastępował” go ktoś inny.

Najlepszym komentarzem do powagi sytuacji niech będzie fakt, że lider naszej reprezentacji Kamil Stoch z powodu słabej formy został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni, który rok wcześniej wygrał, a po ostatnim weekendzie w Bischofshofen cieszyliśmy się z tego, że Piotr Żyła, aktualny mistrz świata ze skoczni normalnej, wreszcie wywalczył miejsce w... czołowej „10” Pucharu Świata.

- Co się stało z naszymi skoczkami? Nie mam zielonego pojęcia. Może po tych dobrych latach przyszło zbyt duże odprężenie? Jest jednak jeszcze czas, żeby się odbudować przed igrzyskami. Nie będę nikogo krytykował, bo sam byłem skoczkiem i wiem, jak to wygląda. Nie chcę kalać własnego gniazda - mówi Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski w skokach narciarskich z 1972 r. z Sapporo.