Puchar Polski Kraków. Finał Wiślanie Jaśkowice - Garbarnia Kraków odbędzie się 30 listopada

Wiślanie - Garbarnia, czyli pucharowy rewanż za ligę

W finale spotkają się drużyny najwyżej notowane z tych, które przystąpiły do tych rozgrywek. Ich jesienne starcie w III lidze zakończyło się remisem 2:2 (gospodarzem spotkania w Skawinie byli Wiślanie), choć to krakowianie prowadzili dwoma golami. Przypomnijmy, że na tym etapie w Pucharze Polski nie rywalizowała Wieczysta. Jako zdobywca PP w całej Małopolsce w poprzednim sezonie, była zwolniona z fazy regionalnej; przystąpi do zmagań na wiosnę, na szczeblu wojewódzkim.

W 1/8 finału zagrają także zwycięzcy PP w 15 podokręgach. 12 z nich już znamy (lista poniżej), do rozegrania tej jesieni pozostały trzy takie spotkania.

Oprócz finału w Krakowie, wcześniej rozegra się walka w Podokręgu Wieliczka: Górnik Wieliczka - Gdovia Gdów (11 listopada, godz. 13:30, w Staniątkach) i Oświęcim: KS Chełmek - Unia Oświęcim (25 listopada, godz. 13, w Osieku).