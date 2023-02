Puchar Polski siatkarzy w Krakowie. Półfinał Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie był jednostronny

Aluron CMC Warta Zawiercie - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (18:25, 20:25, 19:25)

Aluron CMC Warta: Kozłowski, Konarski, Kovacević, Kwolek, Szalacha, Zniszczoł, Danani (libero) oraz Kalembka, Dulski, Waliński, Łaba.

Grupa Azoty ZAKSA: Janusz, Kaczmarek, Bednorz, Śliwka, Smith, Paszycki, Shoji (libero) oraz Staszewski.

Mecz trochę rozczarował. Ekipa z Zawiercia, która w tabeli PlusLigi jest wyżej, zapowiadała rewanż za niedawną porażkę w dwumeczu barażowym o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Nic z tego nie wyszło.

W dwóch pierwszych setach Warta, prowadzona przez Michała Winiarskiego, nie miała zbyt wiele do powiedzenia. ZAKSA uzyskiwała kilka punktów przewagi - w I 3:9, w drugim było 3:0 i... 3:7. Potem choć rywale zdobywali się na zrywy (w drugiej partii od 9:16 do 17:20), to prowadzenie (i zwycięstwo) kedzierzynian w praktyce nie było zagrożone. W kluczowych momentach przejmowali inicjatywę.