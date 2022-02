Radni zdecydowali: od września w Janowicach szkoła filialna

Trwające od kilku tygodni zabiegi rodziców i nauczycieli, zrzeszonych w Komitecie Obrony Szkoły w Janowicach o jej pozostawienie w dotychczasowej formie, zakończyły się - na razie - niepowodzeniem. Za podjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych, czterech było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed głosowaniem wójt Marta Vozsnak jeszcze raz przypomniała argumenty, które przemawiały za likwidacją i przekształceniem placówki. Znalazły się one również w bardzo obszernym uzasadnieniu do uchwały. Chodziło przede wszystkim o niewielką liczbę uczniów w Janowicach (w tej chwili jest ich 86, w kolejnych latach miało być jeszcze mniej), wysokie koszty funkcjonowania placówki, fakt posyłania przez rodziców dzieci z obwodu SP Janowice do innych szkół (w tym poza teren gminy). Podnoszono również, że w Dziaduszycach uczniowie mają o wiele lepsze warunki do nauki: tamtejszy obiekt jest nowszy, posiada salę gimnastyczną itp.