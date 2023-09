Rdest nad Dunajcem. Felieton Grzegorza Tabasza

Skądinąd miłe oku rośliny skutecznie mordują swoich sąsiadów. Zabierają słońce, sole mineralne i wodę. W rdestowym gąszczu nie uświadczy ani źdźbła trawy czy listeczkami innych roślin. Intruzi niszczą przyrodniczą różnorodność i co gorsza, nie ma skutecznego sposobu by się rdestowców pozbyć.

Ten odcinek brzegu Dunajca opanował rdest ostrokończysty. Ławo go rozpoznać po kształcie liści i wielkich kiściach białych kwiatów Pełno na nich owadów zbierających nektar i pyłek. Pojedyncze chrząszcze, liczne muchówki i błonkówki. Pszczół nawet na lekarstwo. To zła wiadomość. Wydadzą nasiona i po pierwszym wezbraniu wody Dunajca poniosą je w siną dal.

Na walkę z barszczem są pieniądze, zaś rdestowce są tylko na czarnej liście gatunków inwazyjnych. Co im nie szkodzi. Gdyby parzyły choć troszkę, to co innego!