Reprezentacja Polski siatkarzy wybrana. Oto szeroki skład kadry na sezon 2023

Ten sezon reprezentacyjny będzie bardzo intensywny. Pierwsze ważne zawody to cykl Ligi Narodów, który zacznie się tuż po zakończeniu rozgrywek PlusLigi. Docelowa imprezy będą późnym latem i jesienią - to mistrzostwa Europy (w sierpniu i wrześniu w czterech krajach, finał - we Włoszech) oraz kwalifikacje do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, zaplanowano na przełom września i października.