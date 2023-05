Reprezentanci krakowskich uczelni na starcie Akademickich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim

Pod jej nieobecność główną faworytką nadchodzącej rywalizacji wydaje się być Antonina Białek (Uniwersytet Warszawski) – ubiegłoroczna srebrna medalistka w wyścigu jazdy indywidualnej na czas oraz zwyciężczyni pierwszej edycji Pucharu Polski XCO w 2023 roku. O pozostałe miejsca na podium walkę powinny stoczyć debiutujące w AMP-ach Milena Drelak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i Joanna Głowacka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), czyli pierwsza i trzecia zawodniczka podczas pierwszego Pucharu Polski XCO w rywalizacji U-23. Do rywalizacji mogą włączyć się także będące rok temu tuż za podium AMP Justyna Tarnowska (Uniwersytet Warszawski) i Anna Kołatka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku).

W zmaganiach mężczyzn tytułu akademickiego mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu głównym będzie bronić Karol Ostaszewski (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie). Jednym z kandydatów do jego zdetronizowania będzie Szymon Pomian (Politechnika Białostocka), triumfator pierwszego PP XCO 2023 w elicie mężczyzn.

W gronie zawodników aspirujących do podium należy wymienić zeszłorocznych medalistów – Stanisława Nowaka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Konrada Czaboka (Politechnika Warszawska) oraz Piotra Śliwińskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Do walki o medale powinni się włączyć także inni czołowi zawodnicy AMP 2022 – Dominik Górak (Uniwersytet Warszawski), Gustaw Ostajewski (Politechnika Gdańska) i Michał Kamiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Grono tegorocznych faworytów uzupełniają debiutujący w AMP Piotr Kryński (Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku), Paweł Garczyk (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Kamil Lach (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) czy Maciej Kojro (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Organizatorem AMP w kolarstwie górskim jest Klub Uczelniany AZS Akademii Górniczo-Hutniczej przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.