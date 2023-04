Robert Kubica walczy o tytuł mistrza świata w wyścigach samochodowych. Przed krakowianinem druga runda w Portugalii

Niedzielny wyścig będzie drugą rundą cyklu. Pierwsza została rozegrana 18 marca na torze Sebring w USA. Tam team Kubicy zajął w LMP2 piątą lokatę. Ale w klasyfikacji generalnej Orlen Team WRT jest czwarty, gdyż zwycięzca amerykańskiej rundy Hertz JOTA Team nie jest oficjalnie zgłoszony do sezonu WEC.

Do rywalizacji w 6-godzinnym wyścigu we wszystkich klasach zgłoszono w sumie 37 załóg, natomiast w klasie LMP2 walczyć o zwycięstwo będzie 12 ekip.

W 2021 roku Kubica startował w barwach WRT w 24 Le Mans, gdzie team był bliski zwycięstwa, ale na minutę przed końcem rywalizacji doszło do awarii samochodu. 38-letni krakowianin w tym roku zakończył swoją przygodę z F1, nie będzie już bowiem kierowcą testowym i rezerwowym zespołu Alfa Romeo.

Kubica w WEC w sezonie 2023 jest wspierany przez PKN Orlen. Polak jest nadal ambasadorem tej marki, a koncern pozostał w F1 jako partner zespołu Alpha Tauri, ale osobiście już w tym projekcie nie bierze udziału.

Autodromo International do Algarve położony jest w Portimao. Do użytku został oddany w 2008 roku, jedno okrążenie ma 4692 metry. Jest to tor prawy z 15 zakrętami. (PAP)