Rok w biznesie. Poprzedni był wyjątkowo dziwny, a 2022 zapowiada się... dziwniejszy. Co sprzyja przedsiębiorcom, a co nie? Zbigniew Bartuś

U progu 2022 roku mieliśmy w Krakowie i Małopolsce rekordową liczbę zarejestrowanych firm - w REGON w całym województwie figurowało aż 444 tys. podmiotów, z czego blisko 160 tys. w samym Krakowie. W większości powiatów wciąż więcej firm powstawało niż znikało. Rosło zatrudnienie , hulała produkcja przemysłowa, świetnie radziło sobie budownictwo, sektor nowych technologii i usług dla biznesu zwiększał obroty i zatrudnienie w tempie szalonym, turystyka na południu odnotowała w drugiej części roku wyniki niespotykane w historii. Mimo to nastroje w są w ostatnich miesiącach pesymistyczne. Co będzie dalej i co może poprawić humory przedsiębiorcom? GUS wypytał o to właścicieli i menedżerów firm. A my rozmawiamy o perspektywach na trwający już rok 2022 z czołówką małopolskiego biznesu i otoczenia dla biznesu.