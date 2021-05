Rondo z plastiku zakorkowało drogę krajową na granicy Krakowa i Wielkiej Wsi. W godzinach szczytu kierowcy tracą godzinę

Ludzie wjeżdżający i wyjeżdżający z miasta w godzinach szczytu rano i po południu złorzeczą na urzędników, którzy zdecydowali o umieszczeniu tu ronda.

Interwencje w sprawie ronda i rozmowy z władzami Krakowa podjął wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos.

Słuchamy kierowców, ich propozycji, rozważamy co zrobić, żeby usprawnić ruch na tym doraźnie powstałym rondzie. Proponowaliśmy tzw. agrafki, żeby stworzyć boczne pasy i z nich włączać się do ruchu. Ale okazuje się, że o ile od strony północnej byłoby to możliwe, to od południa raczej nie ma na to miejsca - mówi wójt Krzysztof Wołos.