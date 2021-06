Rowerowa frajda w gminie Zielonki. Rajd trzy punkty startu, trzy trasy i jedna meta

NOWE Hutnik Kraków. Łukasz Kędziora chce zrobić krok do wyższej ligi. "W piątek było spotkanie z jednym z klubów ekstraklasowych"

Kontrakt Łukasza Kędziory z Hutnikiem Kraków wygasa 30 czerwca. Co dalej? W jakim zespole będzie występował 23-letni obrońca w przyszłym sezonie? - Nie ma żadnych wiążących decyzji ani co do odejścia Łukasza z Hutnika, ani zakontraktowania w innym klubie. Łukasz ma propozycje, ale są to takie "miękkie" propozycje - nie ukrywa Paweł Tyniec z reprezentującej piłkarza agencji menedżerskiej Eleven Promotion Group.