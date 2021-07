Rudno. Zamek Tenczyn można zwiedzać bezpłatnie w dni powszednie

Podpisana została umowa na przekazanie dotacji z pieniędzy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrony Zabytków. W tym roku przyznana gminie kwota na ten zabytek w Rudnie wynosi 1 229 994,27 zł. To już XII etap prac konserwatorskich w ruinach Tenczyna.

Przy okazji urzędnicy informują, że zamek jest w lipcu otwierany także w dni powszednie, bo zwyczajowo był udostępniany turystom tylko w weekendy. Do 28 lipca 2021 r. w dni powszednie Zamek Tenczyn w Rudnie można zwiedzać bezpłatnie w godzinach od 10 do 18.

To już 12 rok robót budowlanych, zabezpieczających i konserwatorskich na zamku, który formalnie należy do rodziny Potockich, a dzierżawi go gmina Krzeszowice i zdobywa dotacje na ochronę i konserwację ruin. Pieniądze co roku przekazuje ministerstwo.