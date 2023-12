Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków

Szacuje się, że w naszym kraju na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpią ponad 2 mln Polaków. Tylko część z nich usłyszała już jednak właściwą diagnozę i rozpoczęła odpowiednie leczenie. Pozostali jeszcze nie wiedzą, że towarzyszące im na co dzień objawy to symptomy bardzo poważnej choroby płuc.

Śmiercionośny dymek

POChP aż w 90 proc. przypadków rozwija się w wyniku palenia tytoniu. W dymie tytoniowym znajduje się ok. 250 różnych szkodliwych substancji, jego amatorów jednak nie brakuje. Ryzyko zmierzenia się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc zwiększa zaś nie tylko czynne palenie, ale również biernie, sięganie po papierosy tradycyjne i ich alternatywy. Wśród przyczyn zachorowań lekarze wskazują także oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, infekcje dróg oddechowych występujące we wczesnym dzieciństwie, nawracające infekcje płuc i oskrzeli, astmę.

Przewlekły kaszel czy duszność pojawiająca się przy wysiłku dla każdego z nas powinny być sygnałem alarmowych, skłaniającym do umówienia wizyty u lekarza. W diagnozowaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc medycy wykorzystują m.in. badania spirometryczne, które pozwalają sprawdzić, czy u pacjenta dochodzi do obturacji, czyli skurczu oskrzeli. W leczeniu podstawa to ograniczenie czynników drażniących drogi oddechowe – np. całkowite rozstanie z papierosami – oraz farmakoterapia, która pozwala zmniejszyć objawy choroby, ograniczyć jej zaostrzenia i poprawić tolerancję wysiłku fizycznego i stan ogólny pacjenta.