Bardzo groźny i agresywny. Jak wykryć raka jąder? Czas na kompleksowy przegląd organizmu

Męska rzecz dbać o zdrowie

Należy on do tych agresywnych - szybko się rozwija i może skutkować pojawieniem się przerzutów w węzłach chłonnych czy innych narządach. Wcześnie wykryty jest jednak w pełni wyleczalny. Do objawów, które powinny skłonić do wizyty w gabinecie lekarza, należą m.in. obrzęk jądra, pojawienie się guza, ból.

Kluczem do szybkiego rozpoznania niepokojących zmian jest regularna samokontrola. Każdy mężczyzna raz w miesiącu powinien sam zbadać swoje jądra. Najlepiej zrobić to po ciepłym prysznicu czy kąpieli, kiedy moszna i mięśnie podtrzymujące jądra są rozluźnione. Każde z jąder należy zbadać, obracając je delikatnie między kciukami a pozostałymi palcami. Organ powinien być gładki, pozbawiony guzków, zaś samobadanie nie może wiązać się z dyskomfortem czy bólem.

Wyczulone na wszelkie zmiany powinny być także kobiety. Doświadczenie lekarzy pokazuje, że w wielu przypadkach to właśnie one pierwsze zauważają niepokojące objawy u swoich partnerów i skłaniają ich do konsultacji ze specjalistą.