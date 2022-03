Scenariusze dla małopolskiej gospodarki. Mnóstwo zagrożeń, niepewności i... sporo szans. Ale rząd musi stworzyć przedsiębiorcom warunki

W wyniku rosyjskiej napaści wszystkie te problemy uległy nagłemu spotęgowaniu:

Które branże oberwą, a które mają nowe szanse

Wszystkie te czynniki mają w Małopolsce największy wpływ na sektor przemysłowy, zatrudniający aż 214 tys. z 525 tys. osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Część analityków zwraca uwagę, że nie musi to być wyłącznie wpływ negatywny, bowiem kryzys przynosi tęż, jak zawsze, nowe szanse. Wiadomo, że zachodnie (w tym polskie) firmy wycofujące się z Rosji szukają nowych lokalizacji; część z nich już ma w Polsce fabryki, więc będzie zwiększać moce produkcyjne – i zatrudnienie. Dotyczy to także dynamicznie rozwijającego się w Krakowie i okolicy sektora biurowego, usług dla biznesu, rozwojowych i logistycznych.

Niewykluczone są także korzystne z punktu widzenia polskiej gospodarki przejęcia podmiotów ze Wschodu i/lub ich rynków/klientów; wadowickiemu Maspeksowi udało się m.in. wykupić z rąk Rosjan słynną Żubrówkę i Soplicę, co w sytuacji globalnej niechęci do wszystkiego, co rosyjskie (w tym wódek) może przynieść więcej zysków niż mogło się pierwotnie wydawać.