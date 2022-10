Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił kadrę na piłkarski mundial w Katarze. Jest tylko jedna niespodzianka

Zakopane. Ogłoszenie kadry na piłkarski mundial w Katarze

W Nosalowym Dworze zebrała się niemal cała piłkarska Polska. Przyjechali działacze i trenerzy PZPN oraz prezesi wielu klubów i związków sportowych. Część z nich wzięła udział w I Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki, który rozpoczął się w Zakopanem we wtorek. Jego zwieńczeniem było ogłoszenie szerokiej kadry na mundial.

- Nie mieliśmy wielkich dylematów przy wyborze - skomentował Czesław Michniewicz. - Nie musimy na razie podejmować ostatecznej decyzji, to nastąpi 10 listopada. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, zobaczymy, kto wtedy będzie miał miejsce w składzie. Mam w głowie nazwiska 26 piłkarzy, którzy mogą pojechać na mistrzostwa świata, ale jeszcze wiele się może wydarzyć, więc niczego nie przesądzam. Bardzo trudna decyzja przede mną. Łatwo było wytypować 47 piłkarzy, później będzie gorzej. Planuję z każdym z tych 47 skontaktować się, by uzmysłowić, że wszyscy się muszą starać i walczyć do końca, bo część z nich będę musiał odrzucić - dodał Michniewicz.