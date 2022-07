Sezon ślubny 2022. Co jest ważne przed ślubem

Wyznaczyć datę

A potem to już z górki... Wspólne ustalanie listy gości, zarezerwowanie terminu w kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego, znalezienie sali na wesele w odpowiednim terminie oraz decyzja co do rodzaju muzyki, wybór fotografa i kamerzysty, wybór i zamówienie auta do ślubu, załatwienie transportu i hotelu dla gości. A to przecież nie wszystko!

Suknia ślubna, makijaż, fryzura, garnitur, dekoracje kościoła i sali weselnej, stworzenie i wręczenie zaproszeń, ustalenie menu weselnego i wybór tortu - a to tylko z grubsza, co czeka Młodą Parę, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy.

Z drugiej strony, jeśli jesteś gościem na weselu, masz tylko jeden obowiązek - dobrze się bawić.