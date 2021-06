Siatkówka. Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki wygrała finał mistrzostw Polski juniorów młodszych w Krakowie [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Spale w okrojonym składzie. "Nasi trenerzy są kreatywni"

Wprawdzie w mocno okrojonym składzie, ale reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do sezonu olimpijskiego, w którym czeka ją także rywalizacja w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy. - Zaczynamy coś ważnego. Mimo że to pierwsze treningi, to cel jest jeden - przekonywał Fabian Drzyzga, krążąc wokół tematu igrzysk.