Skała, Kraków. Kadeci z klasy mundurowej oddali hołd kadetom II Rzeczypospolitej

To ten fakt upamiętnia tablica na ścianie Politechniki Krakowskiej, gdzie składano kwiatu ku pamięci dawnych kadetów. W uroczystości organizowanej na ul. Podchorążych w Krakowie wzięli uczniowie klas wojskowych, którzy wystawili posterunek, władze szkoły, władze samorządowe i przedstawiciele jednostek wojskowych z 6 batalionu logistycznego i 5 batalionu dowodzenia. Jak informuje MON podobne uroczystości odbyły się w innych miejscowościach, w których funkcjonowały szkoły korpusu kadetów: w Rawiczu, Modlinie, Chełmnie. Uczniowie klas wojskowych oddali również hołd w miejscu walk III Powstania Śląskiego – na Górze Świętej Anny.

Pojechaliśmy do Krakowa z delegacją uczniów i pocztem sztandarowym jako jedyna małopolska reprezentacja klas mundurowych

Główna uroczystość odbędzie się 21 maja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W apelu z udziałem uczniów klas wojskowych przewidziano m.in. wręczenie proporców czterem wyróżnionym szkołom, przesłanie do współczesnej społeczności kadeckiej Wacława Gąsiorowskiego z Londynu, który uczył się w Junackiej Szkole Kadetów działającej przy armii Andersa oraz pokaz musztry paradnej. Wydarzenie transmitowane będzie w mediach społecznościowych Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w poniedziałek są częścią centralnych obchodów 100 rocznicy udziału kadetów w walkach na Górze Świętej Anny podczas III Powstania Śląskiego, organizowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Z historii Powstania Śląskiego

100 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Do największych walk doszło w rejonie Góry Świętej Anny. W bitwie odznaczyli się kadeci, którzy w walkach wzięli udział ochotniczo. To ponad stu (a według innych szacunków nawet dwustu) uczniów szkół kadeckich we Lwowie i Modlinie.