Skarby z drewna wyciosane. Kunszt dawnych mistrzów i cudowne wpisanie w krajobraz

- Wpis na listę UNESCO był jak wiatr w żagle. Pozwolił Szlakowi Architektury Drewnianej w Małopolsce rozwinąć skrzydła. W ten też sposób, dzięki zwróceniu uwagi świata na nasze małe Ojczyzny, udało się uratować od zagłady wiele bezcennych drewnianych obiektów, pięknego świadectwa myśli naszych przodków - podkreśla Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej

W 2003 roku świat zachwycił się kunsztem małopolskich cieśli. - Nie tylko cieśli, ale także malarzy, rzeźbiarzy, kamieniarzy... To dzięki maestrii mistrzów siekiery, piły i dłuta, ale także wytrwałości współczesnych nam miłośników drewnianej architektury możemy w tym roku świętować 20-lecie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO czterech małopolskich i dwóch podkarpackich pereł. Był to wspólny wpis, określony jako drewniane kościoły południowej Małopolski. - O których świątyniach mówimy?

- W Małopolsce o kościołach św. Michała Archanioła w Binarowej, św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, a na Podkarpaciu o świątyniach Wszystkich Świętych w Bliznem oraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie. Te gotyckie świątynie uznano za unikatowe skarby drewnianej architektury sakralnej.

- Tak trafiły na salony, zaczęto je doceniać?

- W ten sposób świat dowiedział się o tych unikatowych obiektach. Wspomnę przy tej okazji, że wpis szczęśliwie zbiegł się z pierwszymi pracami związanymi z wytyczaniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, co miało miejsce w latach 2000-2001. Nie tylko podbudował starających się o jego wytyczenie, ale pozwolił rozwinąć skrzydła działaniom wokół tego niezwykłego, powiedziałbym nawet imponującego przedsięwzięcia. W międzyczasie przy tych zabytkowych perełkach stanęły tablice informacyjne, a przy drogach kierunkowskazy informujące o cudownej urody zabytkach.

- Czy to jedyne małopolskie kościoły drewniane godne tego wyróżnienia?

- Moim skromnym zdaniem, nie. Już w 2003 roku brano przecież pod uwagę rzadkiej urody świątynie w Orawce, Szalowej i Lachowicach. Niestety, nie znalazły się wtedy na liście UNESCO, choć są wiekowe, piękne i bezcenne. Z biegiem lat dwie z nich, kościoły św. Michała Archanioła w Szalowej oraz św. Jana Chrzciciela w Orawce, decyzją prezydenta RP, zostały uhonorowane wpisem na listę Pomników Historii.

- Wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO był świetną okazją do zaprezentowania na świecie unikatowego dziedzictwa naszych przodków, ale też licznych atrakcji Małopolski.

- To prawda. Świątynie z listy UNESCO stały się motorem napędowym naszych działań promocyjnych, zwłaszcza poza granicami kraju, gdzie marka UNESCO, była już dobrze rozpoznawalna. Wpis był jak potężny magnes, który przyciągał do Małopolski wielbicieli drewnianej architektury, był jak pieczęć na mapie, która wskazywała miejsca, które nie tylko warto, ale należy odwiedzić. - Jakie były efekty tych działań?

- Szlak Architektury Drewnianej oraz nanizane na niego perły z listy UNESCO stały się powszechnie znane - tak w kraju, jak i poza jego granicami. Nie tylko zaistniały w świadomości, ale ich urokowi uległo wielu turystów, a szczególnym powodzeniem cieszą się wśród gości z Japonii. Wielu z nich co roku wędruje tą niezwykłą ścieżką , poznając kolejne perły Małopolski.

- Wtedy też Małopolska Organizacja Turystyczna postanowiła wypełnić, a zarazem ożywić szlak niezwykłymi brzmieniami.

- To prawda. W 2007 roku odbyły się pierwsze koncerty z cyklu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Zorganizowaliśmy je wtedy tylko w świątyniach z listy UNESCO, rozszerzając później na kolejne obiekty i wspaniałe plenery ich otaczające.

- Koncerty były bardzo urozmaicone.

- To prawda. I w tym tkwiła ich potężna moc. W wiekowych drewnianych wnętrzach, w blasku świec, wśród kunsztownych dzieł sztuki, tworzonych często przez bezimiennych dziś artystów, można było usłyszeć folk, jazz, muzykę improwizowaną i eksperymentalną, poezję śpiewaną, ale też dawne dzieła kościelne. Było coś dla wyrobionych melomanów, ale też specjalne koncerty dla dzieci. Goście mogli zasiąść w wiekowych, często lekko skrzypiących ławkach, by chłonąć te wspaniałe kompozycje. Nasz szlak otwarty był na wiele doznań, przenosił w inny wymiar. Miało to, śmiało powiem, mistyczny wymiar.

- Rozpoczęło się również stopniowe otwieranie Szlaku Architektury Drewnianej.

- Od 2008 roku, dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z Województwa Małopolskiego zaczęliśmy otwierać dla turystów kilkadziesiąt najcenniejszych obiektów. Chodziło o to, aby turyści nie tylko mogli obejrzeć je z zewnątrz, ale też poznali ich barwną historię - z ust wspaniałych przewodników - oraz zgromadzone w nich przez wieki skarby, znane wcześniej tylko parafianom. Tak narodził się Otwarty Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Od tej chwili minęło okrągłe 15 lat, a więc mamy kolejny mały jubileusz na naszym szlaku. I wspomnę tylko, że w pierwszej kolejności na OSAD otwierane są oczywiście obiekty z listy UNESCO. - W ten sposób, w ciągu paru miesięcy można zwiedzić praktycznie cały region.

- To prawda. Nie ma drugiego podobnego szlaku w Małopolsce, który tak pięknie i harmonijnie łączyłby region. Gdyby wędrować od kościoła do kościoła, od cerkwi do cerkwi, od dworu do dworu, ale też odwiedzając malownicze skanseny, trzeba byłoby pokonać ponad 1500 km. Wspomnę tylko, że na naszym szlaku jest ponad 250 obiektów rozrzuconych na terenie wszystkich małopolskich powiatów.

- Także Krakowa?

- Tak. Choć stolica Małopolski dzisiaj raczej nie kojarzy się z architekturą drewnianą, to jednak odnajdziemy w niej tak wspaniałe świątynie jak wzniesiony w 1466 roku kościół św. Bartłomieja w Mogile, jeden z najstarszych na szlaku; niezwykłą kaplicę św. św. Małgorzaty i Judyty na Salwatorze z XVII stulecia czy też XVII-wieczny kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej w Krzesławicach. - Na terenie Małopolski mamy również cudownej urody cerkwie.

- One również zyskały uznanie w oczach ekspertów, trafiając na listę UNESCO. Ta przełomowa decyzja nastąpiła 10 lat temu, a więc w 2013 roku. Wśród uhonorowanych prestiżowym wpisem odnajdziemy cudownej urody cerkwie św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, Opieki Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny w Owczarach, św. Paraskewii w Kwiatoniu oraz św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych. Na listę trafiły wspólnie z czterema cerkwiami z województwa podkarpackiego oraz ośmioma obiektami ukraińskimi. W ten sposób do kościołów katolickich dołączyły cerkwie grekokatolickie i prawosławne, łącząc religię, dziedzictwo oraz tradycje ludów zamieszkujących łuk Karpat. W ich wnętrzach odnajdziemy wspaniałe ikonostasy, piękne polichromie, niezwykłe rzeźby… To kolejne cuda w skali świata.

- Szlak się zmienił?

- Nie zmienił się, ale zwiększyła się jego ranga. W Polsce na pewno nie ma takiego drugiego, a i w Europie trudno byłoby znaleźć podobny, na którym znajdowałoby się aż tyle obiektów wpisanych na listę UNESCO. W 2013 roku Polska Organizacja Turystyczna doceniła wyjątkowość szlaku, przyznając mu Złoty Certyfikat - tytuł zarezerwowany dla najlepszych produktów turystycznych w Polsce. Paweł Mierniczak: - Nie ma drugiego takiego szlaku w Małopolsce, który tak pięknie i harmonijnie łączyłby region. Gdyby wędrować od kościoła do kościoła, od cerkwi do cerkwi, od dworu do dworu, ale też odwiedzając malownicze skanseny, trzeba byłoby pokonać ponad 1500 km. Na szlaku jest ponad 250 obiektów rozrzuconych na terenie wszystkich powiatów Archiwum MOT - Czy to ostatnie słowo Małopolski, jeśli chodzi o listę UNESCO?

- Mam nadzieję, że nie. Wiem, że szykowane były kolejne propozycje, ale ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą sprawiły, że prace te zostały nieco przyhamowane.

- Które świątynie mogą jeszcze zyskać uznanie światowych ekspertów?

- Tego oczywiście nie wiem. Chciałbym jednak, aby na liście UNESCO znalazł się kościół św. Michała Archanioła z Szalowej, ozdobiony wspaniałej urody barokowo-rokokową polichromią iluzjonistyczna i figuralną. To świetny i zarazem wyjątkowy przykład stylu barokowego wśród drewnianych kościołów Małopolski. - Czy na szlaku widać już postpandemiczne ożywienie?

- Muszę z dumą powiedzieć, że turyści nie opuścili Szlaku Architektury Drewnianej nawet w czasie pandemii. Wędrowali po jego ścieżkach, oglądali zabytki z zewnątrz, pojedynczo oraz w niewielkich rodzinnych grupach zwiedzali wnętrza. Teraz obserwujemy powrót turystów zagranicznych. Niedawno gościliśmy np. ekipę dziennikarzy z Japonii. Tu wspomnę, że turyści z Kraju Kwitnącej Wiśni z niezwykłym sentymentem i pietyzmem podchodzą do zabytków architektury drewnianej, a nasze obiekty darzą wielką estymą.

- A czy mieszkańcy cenią swoje dziedzictwo?

- Zawsze cenili, bowiem było to dzieło ich przodków. Jednak wpisanie na listę UNESCO, znalezienie się na Szlaku Architektury Drewnianej, sprawiło, że bardziej się z nimi utożsamiają, a więc także z miejscem, w którym od wieków żyją. Wpis ten spowodował podniesienie świadomości oraz jeszcze większe docenienie tych zabytków. To przecież dzięki nim ich miejscowości trafiły na elitarną listę światowego dziedzictwa. Przypomnę, że tych wpisów w tej chwili jest ponad 1000, biorąc więc pod uwagę rozmiar naszego globu, to nadal jest to niezwykle prestiżowa lista.

- Jaka jest Pana ulubiona drewniana świątynia, niekoniecznie z listy UNESCO?

- Dla mnie takim wyjątkowym miejscem jest niepozorny kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu. Choć wzniesiono go w 1567 roku bez użycia gwoździ, przetrwał wieki. Jego ściany zdobi piękna późnobarokowa polichromia przedstawiająca sceny z życia Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Na stropie jest też przedstawienie Sądu Ostatecznego, a w tle cudo, najstarsza panorama Tatr. Tu dochodzi jeszcze barwna historia polsko-węgierskich stosunków, mocno przenikających się na tym obszarze. - Czegoś jeszcze Panu brakuje na szlaku?

- Choć szlak jest bardzo różnorodny, mamy przecież na nim kościoły, cerkwie, zabudowę świecką, zwarty zespoły architektoniczne, wille, spichlerze, a nawet karczmy, to nie mamy - biorąc pod uwagę pełen ekumenizm - synagogi. Nic więc dziwnego, że sporą nadzieję wiążę z drewnianą synagogą, która ocalała w Wiśniowej. To bardzo rzadki zabytek.

- Moda na szlak nie mija?

- Nie tylko nie mija, ale rośnie z roku na rok. Coraz większa jest też świadomość posiadania takich pereł w pobliżu miejsca zamieszkania.

- Co dał, patrząc z perspektywy czasu, wpis UNESCO? - Ten wpis był jak wiatr w żagle. Pozwolił Szlakowi Architektury Drewnianej w Małopolsce rozwinąć skrzydła. W ten też sposób, dzięki dodatkowym finansom, udało się uratować od zagłady wiele bezcennych drewnianych obiektów, pięknego świadectwa myśli naszych przodków. I dlatego dzisiaj możemy się cieszyć z ponad 250 obiektów drewnianych na tym szlaku, w tym ze 125 kościołów i 50 cerkwi. To nasza olbrzymia siła i zarazem duma Małopolski.

