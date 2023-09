Od 45 lat ratują zabytki. Poznaj historię SKOZK i skarbów wpisanych na listę UNESCO

ZOBACZ NASZ MAGAZYN SPECJALNY: UNESCO – 45 LAT SKOZK

Być może nie byłoby komitetu i ratunku dla zabytkowego grodu Kraka, gdyby nie pewien wpis. 8 września 1978 roku historyczne centrum Krakowa zostało docenione i wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. To był ostatni dzwonek. Po drugiej wojnie światowej zabytkowe centrum straszyło widokiem zaniedbanych kamienic. Za to świetnie rozwijał się przemysł – w latach pięćdziesiątych wyrosła Nowa Huta, w Skawinie – huta aluminium. Kwaśne deszcze zaczęły rozpuszczać kamienne rzeźby i detale na zabytkach, a zanieczyszczone powietrze niszczyło drogocenne malowidła. Polska rzuciła się na ratowanie zniszczonej wojną Warszawy, potem Gdańska i Wrocławia, a o Krakowie wszyscy zapomnieli. Aż stał się niemal cud – prastary gród Kraka został wpisany, jako pierwsze europejskie miasto, na listę UNESCO. Wymusiło to na władzach kolejny krok. A tym było powołanie do życia Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa.