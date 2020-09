Skawina. Ekodoradcy pojawią się w każdej z 16 wiosek w gminie. Pomogą mieszkańcom w staraniach o wymianę pieców i termomodernizację.

- Jednym z wielu naszych działań na rzecz ochrony środowiska, było zatrudnienie pięciu ekodoradców. Gmina nie ponosi kosztów ich pracy, ponieważ jest ona finansowana z europejskiego Programu Horyzont 2020 z projektu ELENA – przypomina Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny.

Wymienia też projekty, z których mogą być finansowane różnego rodzaju przedsięwzięcia, ograniczające niską emisję. To np.: program STOP SMOG z 90-procentowym dofinansowaniem do wymiany starego kotła, termomodernizacja budynków jednorodzinnych – ta pomoc jest kierowana do osób mających niskie dochody.

Program "Czyste Powietrze" obejmuje termomodernizację budynków, m.in. ocieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic, wymianę okien, drzwi. Z tego programu można też wymienić piece i uzyskać dofinansowanie oraz preferencyjną pożyczkę.

Z programu "Mój Prąd" można otrzymać dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznej.