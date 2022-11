Skoki narciarskie dzisiaj na żywo - wyniki PŚ Ruka 2022. Polacy walczą w Finlandii. Transmisja stream online

Siedmiu Polaków wystąpi w PŚ w Ruce. W skokach mam dziś szansę na dobre wyniki

W Finlandii reprezentacja Polski wystąpi w pełnym składzie. Co do czterech zawodników powołanych przez trenera Thomasa Thurnbichlera na PŚ w Ruce - nie było wątpliwości. Dawid Kubacki przecież wygrał oba konkursy w Wiśle Piotr Żyła dwukrotnie był w „10”, Kamil Stoch zajął 10. miejsce (potem został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach do drugiego konkursu), Paweł Wąsek też punktował. Także teraz mogą dzisiaj liczyć na dobre wyniki

Sztab szkoleniowy zabrał też piątego skoczka z kadry A - Jakuba Wolnego, choć on w Wiśle spisał się słabo. Szansę w Finlandii dostaną też Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł, który wysokimi lokatami w Pucharze Kontynentalnym wywalczył siódme miejsce dla Polski i sam je zajął.