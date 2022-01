Skoki narciarskie dzisiaj wyniki NA ŻYWO. Polacy walczą w PŚ w Titisee-Neustadt. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online 22.01

Skoki w Titisee-Neustadt dzisiaj bez naszej kadry olimpijskiej

Na ten weekend w Pucharze Świata w naszej kadrze nastąpiła istotna zmiana. Do Niemiec została wysłana „druga” reprezentacja. Już wcześniej zdecydowano, że grupa olimpijska zostaje w kraju, aby w spokoju potrenować.

Biorąc pod uwagę formę Polaków w tym sezonie, na wielkie osiągnięcia dziś nie ma co liczyć. Nasi skoczkowie ogólnie spisują się słabo, a piątkowe kwalifikacje to niejako potwierdziły. Do konkursowej „50” dostało się 5 z 6 zgłoszonych (odpadł Tomasz Pilch), ale tylko Jakub Wolny uzyskał przyzwoity wynik (24. miejsce); pozostali uplasowali się piątej dziesiątce.

Zdobycie dzisiaj punktów w PŚ w Titisee-Neustadt dla każdego z Polaków będzie dobrym wynikiem.

Dzisiaj na skoczni zaprezentują się