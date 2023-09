Skoki narciarskie. Kadra trenowała w Oberstdorfie, zawodnicy z zaplecza wystąpią w Letniej Grand Prix w Rasnovie

Trener skoczków narciarskich zadowolony ze zgrupowania w Oberstdorfie

Na zgrupowaniu w Oberstdorfie trenowali Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Trener naszej kadry Thomas Thurnbichler był zadowolony z warunków podczas obozu, jak i efektów pracy.

– Naprawdę pozytywnie oceniam poziom moich podopiecznych. Niektórzy wykazują się już stabilnością na wysokim poziomie, niektórzy potrzebują jeszcze trochę czasu, by złapać powtarzalność i wejść na oczekiwany pułap. Generalnie jestem zadowolony, jesteśmy na dobrej drodze - powiedział Thurnbichler, cytowany na oficjalnej stronie internetowej PZN. - Panowała bardzo dobra pogoda, dodatkowo nie możemy narzekać na warunki wietrzne. Mogę powiedzieć, że w zasadzie nie wiało. Czasami pojawiały się delikatne ruchy powietrza pod narty, innym razem w plecy. To jednak idealne okoliczności, by sprawdzić między innymi różne rozwiązania sprzętowe, ponieważ wiatr nie wpływa znacząco na skoki.