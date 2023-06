Skoki narciarskie na Igrzyskach Europejskich 2023. Jacqueline Seifriedsberger ze złotem, Polki w trzeciej dziesiątce

Trzy Polki w "30" pierwszego konkursu skoków narciarskie w IE 2023

Pogoda pod Giewontem trochę postraszyła. Z powodu mocnego deszczu i wiatru seria próbna pań opóźniła się o 20 minut, ale później większych problemów nie było. Do letniego konkursu na igelicie przystąpiło 37 zawodniczek. Do finałowej "30" z pięciu Polek dostały się trzy, ale nic nie wskazywało na to, że odegrają ważniejszą rolę w zawodach. Na 26. pozycji na półmetku znalazła się Pola Bełtowska, 27. była Anna Twardosz, a 29. Nicole Konderla. Odpadły: Paulina Cieślar (31., brakło jej 0,9 pkt) i Wiktoria Przybyła (33.).

Na prowadzeniu była Austriaczka Jacqueline Seifriedsberger, raczej nie wymieniana w gronie kandydatek do podium. Wyprzedzała o 0,5 pkt 18-letnią Nikę Prevc, najmłodszą reprezentantkę znanej słoweńskiej rodziny skoczków. Ta zawodniczka ma dobre wspomnienia z Zakopanego, na początku marca 2022 r. została tam indywidualną i drużynową mistrzynią świata juniorek. Trzecia w rankingu na półmetku, utytułowana Marita Kramer (Austria), choć oddała najdłuższy skok I serii (100 m to nowy rekord kobiet na Średniej Krokwi), to do liderki traciła sporo - 9,4 pkt.