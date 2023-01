Skoki narciarskie na żywo - wyniki PŚ Bischofshofen 2023. Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni

Skoki narciarskie. Dzisiaj Granerud i Kubacki powalczą dzisiaj w Bischofshofen o Złotego Orła

Po trzech konkursach TCS głównym kandydatem do łącznego zwycięstwa jest Granerud. Norweg ma aż 23,3 pkt przewagi w "generalce" nad Kubackim (pozostali zawodnicy są daleko za nimi). Polak już jednak pokazał, że w jednej serii jest w stanie odrobić nawet kilkanaście punktów, więc wcale nie stoi na straconej pozycji. Zresztą w środę w Innsbrucku to on okazał się lepszy od lidera TCS.

Obaj uzyskali dobre wyniki w czwartkowych kwalifikacjach w Bischofshofen, ale to Granerud był najlepszy, tuż przed Kubackim.

Szansę na podium klasyfikacji łącznej mają także dwaj inni Polacy, choć przed nimi też ogromne wyzwanie. Do trzeciego Anze Laniska (aż 54,3 pkt za Granerudem) Piotr Żyła traci 16,1 pkt, a Kamil Stoch musi odrobić aż 25,5 pkt.