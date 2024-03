Skoki narciarskie w Raw Air rozpoczęte. Wyniki dzisiaj w prologu w Oslo nieco zaskoczyły

Ważnym wydarzeniem jest powrót do rywalizacji Anze Laniska. Słoweniec pauzował z powodu kontuzji kilka tygodni (nie pojechał m.in. na MŚ w lotach w Bad Mitterndorf), wypadł z czołówki klasyfikacji generalnej PŚ. Dzisiaj skoczył 120 m. W czołowej "50" znalazł się też Noriaki Kasai, legendarny skoczek w tym roku skończy 52 lata!

Dzisiaj wygrał Daniel Huber (134,5 m), który został pierwszy liderem Raw Air. Co ciekawe, ten zawodnik wrócił do kadry Austrii, ostatnio w Lahti go zabrakło, bo miał słabe skoki...