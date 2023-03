Skoki narciarskie. Wyniki konkursu lotów w Vikersund: dzisiaj wygrał Granerud, Kubacki i Żyła w czołowej "10"

Daleki skok Krafta na treningu. Wyniki Polaków dzisiaj nieco gorsze

W serii próbnej kibice przekonali się, że na skoczni w Vikersund można latać bardzo daleko. To tam Stefan Kraft ustanowił kiedyś nieoficjalny rekord świata - 253,5. Dzisiaj w serii próbnej niewiele mu do tego wyniku zabrakło, uzyskał 249 m. Miał problemy przy lądowaniu, uderzył głową o zeskok z taką siłą, że spadły mu gogle. Na szczęście poważniejszego urazu nie było, Austriak przystąpił do konkursu i odegrał w nim ważną rolę.

Polacy w treningu nie zachwycili, ale też nie dali powodów do niepokoju. Z naszej piątki (bez Pawła Wąska, który odpadł w kwalifikacjach) najwyżej był Dawid Kubacki - 13., a najniżej Andrzej Stękała - 29. (na 39, z zawodów wycofał się Marius Lindvik).