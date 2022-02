Skoki narciarskie WYNIKI. Polska bez medalu w konkursie drużynowym igrzysk olimpijskich w Pekinie. Złoto dla Austrii

To była ostatnia szansa na medal w skokach narciarskich podczas igrzysk olimpijskich

Nasza ekipa skoczków do kraju wróci z jednym krążkiem - na skoczni normalnej brąz wywalczył Dawid Kubacki. W Chinach dwukrotnie blisko sukcesu był Kamil Stoch. Nie podtrzymał jednak medalowej serii (był na podium w Soczi 2014 i Pjongczangu 2018, zdobył łącznie trzy złota i brąz), nie miał szczęścia, indywidualnie zajął najpierw 6., potem 4. miejsce, choć w obu przypadkach po pierwszej serii można było śmiało liczyć na duży sukces. A teraz w drużynie do sukcesu zabrakło lepszych skoków jego kolegów.

Dla skoczków to był ostatnia szansa na medal na obiektach w Zhangjiakou. Polacy, którzy ten sezon mają - generalnie - dużo poniżej oczekiwań, nie byli wymieniani w gronie głównych kandydatów do drużynowego podium. Patrząc na formę skoczków w Chinach, najlepsze wrażenie robili Słoweńcy i Norwegowie, również Austriacy, Japończycy, w końcu przełamali się Niemcy. W rolę „czarnego konia” mieli się wpasować Rosjanie, którzy na olimpijskich skoczniach są w zaskakująco dobrej dyspozycji, ale ostatecznie im to nie wyszło. Naszej ekipie pozostawało wierzyć, że przy dobrych skokach całej czwórki będzie można włączyć się do walki o podium.