Skomielna Czarna, Bogdanówka. Dłuta rzeźbiarzy poszły w ruch [ZDJĘCIA]

W tym roku w plenerze uczestniczyli:

Andrzej Bryjak (Gruszów),

Jerzy Ćwierzyk (Myślenice),

Franciszek Jędrocha (Tokarnia),

Andrzej Słonina (Bogdanówka),

Józef Słonina (Pcim),

Zdzisław Słonina (Świątniki Górne),

Stanisław Winter (Tokarnia),

Jan Wrona (Bogdanówka)

Sławomir Zięba (Skomielna Czarna).

Każdy plener ma swój temat przewodni i tym razem brzmiał on „Na pokuszenie”.

Temat był...piekielnie trudny

– mówił Andrzej Słonina, rzeźbiarz, który jako jeden z wielu nawiązał w swojej pracy do ludzkich słabości i nałogów. W jego pracy zatytułowanej „U ścisku diabła” tytułowy diabeł trzyma ludzką postać tak, że ta nie stoi na własnych nogach, ale jest uniesiona.

Inny z rzeźbiarzy Sławomir Zięba odwołał się do motywu biblijnego, a dokładnie do grzechu pierworodnego, dlatego w jego pracy pojawia się wąż i rajskie jabłko.