Służby zajrzą do noclegowni, pustostanów i na działki. Tej nocy będzie trwało ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Tegoroczne badanie będzie pierwszym tego typu badaniem po przerwie związanej z pandemią. Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, było przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Zdiagnozowano wtedy w Małopolsce 1893 osoby bezdomne (odnotowano wówczas spadek o 7,84 proc. w porównaniu z badaniem z 2017 rokiem).

- Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych - podkreślał z końcem ubiegłego roku w piśmie skierowanym do prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin województwa małopolskiego Jacek Kowalczyk, dyrektor Polityki Społecznej Wydziału Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.