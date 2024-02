Kraków. Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim w opłakanym stanie. Zamiast ozdoby tego miejsca - zapuszczona ruina

Temat zaniedbanych reliktów bastionu V "Lubicz" na rondzie Mogilskim wraca cyklicznie. Najczęściej w ciepłych miesiącach, gdy zabytkowe mury znajdujące się bliżej krakowskich sądów dodatkowo zarastają wybujałe chwasty, przyczyniając się do degradacji zabytku. Obecnie fatalny stan pozostałości tego fortu, elementu Twierdzy Kraków, widoczny jest dla wchodzącego między mury. To tam wyglądają one jak zapomniana, bezpańska ruina.

W 2022 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa zakomunikował dobre wieści: że planuje wymienić zadaszenia na rondzie Mogilskim.

- Przeprowadziliśmy wstępne rozeznanie tematu, którego celem było określenie zakresu prac, jaki jest niezbędny do wykonania. Tak by kompleksowo potraktować temat zabezpieczenia reliktów. Obecnie przygotowujemy zapytanie ofertowe, by pozyskać firmę, która opracuje dokumentację - mówił nam w czerwcu 2022 r. Michał Pyclik, rzecznik ZDMK.

Jednak obiekt pośrodku ronda do dziś, niezmiennie tylko straszy swoim wyglądem.