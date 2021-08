Sójka. Nie taka straszna, jak ją malowali Grzegorz Tabasz

Sójka to ptak ładny, hałaśliwy i bardzo trudny do oglądania z małego dystansu. O fotografii nie wspominając. Nim zdołałem unieść aparat do oka znikała niczym kamfora. Słyszałem ją bardzo często, ale gdy tylko zacząłem się zbliżać odlatywała z głośnym wrzaskiem.