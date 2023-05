Spacery nie tylko na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie

Gdzie na spacer i romantyczne spotkanie? Przegorzały to wyśmienity pomysł!

Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

Wiosenna pogoda sprzyja spacerom i odkrywaniu nowych miejsc. Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody spędzić czas ze swoim wybrankiem/wybranką? Rynek Główny, Wawel, Kazimierz już schodziliście wspólnie wiele razy. Oto kilka propozycji może mniej oczywistych, za to bardziej romantycznych miejsc na randkę w Krakowie.

Lasek Wolski

Nie musisz wyjeżdżać za miasto, żeby pójść na wycieczkę po... lesie. 500-hektarowy kompleks leśny, zwany Lasem Wolskim, jest uroczym miejscem na romantyczne spacery we dwoje. Drzewa dają ochłodę w upalne dni, a cisza i śpiew ptaków pozwalają odpocząć o miejskiego zgiełku. Łatwo zapomnieć, że znajdujemy się zaledwie 6 km od Rynku Głównego!

Kryspinów

Zalew Kryspinów odwiedzany jest najczęściej latem, ale wiosną warto wybrać się tam na spacer, bo jest mniej ludzi. Co ciekawe, to popularne wśród krakowian miejsce wypoczynku powstało na miejscu wyrobisk piaskowni. To idealne miejsce dla ludzi lubiących wodne atrakcje i relaks, ale można także łatwo zorganizować piknik we dwoje. Piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają latem mieszkańców Małopolski, spragnionych orzeźwiających kąpieli i obcowania z naturą.

Kolorowe schody w Podgórzu

Ulotne piękno tego miejsca jest niedoceniane. Zaułek ten jest rzadko uczęszczany przez krakowian, jeszcze rzadziej przez turystów. Kto z Was zna kolorowe schody z cytatami? Znajdziemy słowa filozofów, poetów, przysłowia, a nawet cytaty z bajek. Stanowią część unikatowej atmosfery Podgórza (ulica Tatrzańska). Schody pomalowane w kolory tęczy naprzemiennie opisane są cytatami i powiedzonkami, które odczytać można wchodząc do góry lub schodząc w dół. Zachęcamy do czytania i wybrania ulubionego cytatu. Może się okazać, że lubicie ten sam...

Tyniec

Idealne miejsce na romantyczny spacer! Niepowtarzalna panorama doliny Wisły. Widoki rewelacyjne, uczta dla ducha i oczu. Na białej skale nad Wisłą góruje nad okolicą najstarsze opactwo w Polsce. Jeśli szukacie cichego i urokliwego miejsca na spacer, to jest to. Cisza, skupienie i sacrum. Ale znajdziecie też atrakcje jakże turystyczne, np. sklep z kosmetykami, nalewkami i pysznościami oraz restauracja. Nie bez znaczenia jest także to, że dojeżdża tu komunikacja miejska. Tyniec to uczta dla ducha i oczu Adam Wojnar

Przegorzały

Willa Baszta i Zamek w Przegorzałach są budynkami Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie są dostępne do zwiedzania. Zamek posiada jednak kawiarnię i restaurację z tarasem widokowym, co jest wyjątkową atrakcją ze względu na nieprawdopodobną panoramę, która roztacza się wokół. Pijąc kawę, można podziwiać z tarasów widoki Wisły, Tatry czy klasztor ojców kamedułów na Bielanach. Miejsce idealne na randkę dla nielubiących długo chodzić, za to kochających piękne widoki.

Krakowskie kopce

Koniecznie wybierzcie się na jeden z nich, by podziwiać niesamowitą panoramę całego Krakowa i okolic.. W szczególności wieczorową porą! Widoki są piękne, a atmosfera bardzo romantyczna.

Najstarsze są kopce Krakusa i Wandy, dużo młodszy i najbardziej popularny jest kopiec Tadeusza Kościuszki, największy jest kopiec Józefa Piłsudskiego. Kopiec Wandy jest najbardziej oddalony od centrum Krakowa, natomiast Kopiec Krakusa jest najbliżej. Jest w czym wybierać! Krakowskie kopce to idealne miejsce na wiosenny spacer Archiwum

Bagry

Nie musisz jechać nad morze, aby posurfować czy posiedzieć na plaży. Jeżeli masz ochotę popływać żaglówką nie musisz jechać na Mazury, to wszystko masz na miejscu – w Krakowie.

Bagry znajdują się na terenie Płaszowa, pomiędzy ulicami Lipską a Wielicką. To jeden z większych zbiorników wodnych w granicach Krakowa. Woda w Bagrach ma pierwszą klasę czystości. Oprócz kąpieliska znajdują się tam trzy przystanie wodne, więc zapaleńcy- wodniacy mają gdzie rozwijać skrzydła. Sprzęt wodny można wypożyczyć, a dojechać jest bardzo łatwo - tramwajem.

Wypad do zoo

Jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych krakowian jest na tyle duże, że można tu znaleźć zaciszne urocze zakątki i widoki baraszkujących zwierzaków. W krakowskim zoo możemy zobaczyć aż 260 gatunków zwierząt! To fajne i nietypowe miejsce na randkę, i co ważne, jest czynne codziennie przez cały rok.

Zakrzówek

Zakrzówek to z pewnością wyjątkowe miejsce, jedyne takie w Krakowie. Wyjątkowy urok tego miejsca podkreślają niezwykle intensywne kolory. Sam zalew jest jeszcze w remoncie, ale wkrótce otwarcie. Popularność spacerów i weekendowych pikników Zakrzówek zawdzięcza tak bliskości centrum miasta, jak i niezwykłemu urokowi miejsca nad wodą w otoczeniu zieleni. Osoby o artystycznej duszy poczują tu swoje klimaty. Dla takich widoków warto pospacerować po Zakrzówku, zwłaszcza że dojazd jest wyjątkowo prosty (komunikacją miejską).

Ogród Botaniczny

Aż trudno uwierzyć że to centrum Krakowa! Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego to urokliwe miejsce i bardzo spokojne miejsce, w którym można odpocząć. Idealne miejsce na randkę wiosną. Można zatracić się w nim na ładnych parę godzin - romantycznie, świeżo, przepięknie! Cudowna sceneria i romantyczne tło. Czego chcieć więcej?

