Spektakl o poszukiwaniu szczęścia na scenie Teatru Groteska. Premiera "Niebieskiego ptaka"

„Niebieski ptak to symbol szczęścia, którego poszukujemy przez całe życie. Gdy wydaje nam się, że już je złapaliśmy, nasz magiczny i niecodzienny ptak, którego pióra są połyskujące i niebieskie – znika, zmienia kolor, staje się czarny i zwyczajny. Już nie jest tym, czym był. Dlaczego szczęście trwało tak krótko?” - zapowiada swój najnowszy spektakl Teatr Groteska.

- Para głównych bohaterów najprawdopodobniej ucieka przed sytuacją kryzysową – domyślamy się, że jest to wojna. Świat, który ich otacza doświadczył ludzkiego zła i próby dominacji, próbuje się odbić na dzieciach. To jest to, z czym spotykamy się dziś w kontekście katastrof, kataklizmów. To jest wciąż aktualny tekst. A jego niezwykła plastyczność była dla mnie determinantem, by pojawił się na scenie Groteski – mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.