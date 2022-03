Średnie wynagrodzenie w Małopolsce wzrosło o 11,5 procent. Mamy pierwsze dane GUS za 2022 rok. W których branżach najlepiej, a gdzie słabo?

Od dłuższego czasu płace w Małopolsce rosną znacznie szybciej niż w pozostałej części Polski. Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku wyniosło w skali kraju 6 064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rok do roku. W naszym regionie wzrost wyniósł 11,5 proc., co dało o 90 złotych wyższą przeciętną pensję. Jeszcze kilka lat temu zarobki w Małopolsce były wyraźnie niższe od średniej krajowej, ale w porównaniu z 2015 rokiem zwiększyły się w styczniu 2022 roku aż o 59,4 procent. W tym samym czasie w kraju ten wzrost wyniósł „tylko” 47,7 proc.

Wspomniana średnia – 6.154,47 zł – dotyczy sektora przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, a więc nie uwzględnia mikrofirm, w których pracuje ponad połowa aktywnych zawodowo Małopolan. Zarobki tam są o około jedną czwartą niższe i w wielu firmach nie nadążają za inflacją. A nadążanie za niespotykanym od lat wzrostem cen jest dziś jednym z głównych tematów rozmów między pracownikami w niemal wszystkich branżach. Kto zatem nadąża, a kto nie?