Stepowa miłość odc. 19. Syn Kławdii żyje. Streszczenie odcinka [21.02.22]

Stepowa miłość odcinek 19. Streszczenie

Marysia żąda, by Jermołaj odbił janczara z rąk strażników, lecz ten odmawia. Koliewanow dowiaduje się, że Altan został aresztowany. Mustafa, na wieść, że janczar żyje i jest w areszcie u Rosjan, występuje z żądaniem wydania go. Kławdia uświadamia sobie, że Altan jest jej synem, porwanym w dzieciństwie przez Turków. Prosi, aby wybaczył jej donos. Błaga też Gładysza, by wypuścił chłopaka. Daria i Lidia dowiadują się od Olgi, że Anna tylko uratowała Jermołaja i nie jest jego żoną. Kozacy proszą Jermołaja o wybaczenie.