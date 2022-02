Stepowa miłość odc. 20. Odwiedziny w więzieniu. Streszczenie odcinka [22.02.22]

Stepowa miłość odcinek 20. Streszczenie

Marysia daje do zrozumienia Kolewanowi, który poszukuje Zulejki w stanicy, że nie jest zadowolona z jego odwiedzin. Oksana ukrywa Zulejkę. Ustalają wersję dla staniczników, że Zulejka jest Zoją, niedawno owdowiałą daleką kuzynką, półczerkieską, pochodzącą z Kaukazu. Zakochana Anna za wszelką siłę chce odwiedzić Altana w więzieniu. Jermołaj pisze do Gładysza prośbę o umożliwienie widzenia Anny z Altanem, jednak Anna nie zastaje Gładysza na posterunku. Gładysz ratuje Annę z opresji. Daria z córką Lidią odwiedzają Jermołaja pod nieobecność Anny. Gościnna Lubasza przyjmuje je na nocleg. Rozmawiają z gospodynią o Annie i Jermołaju. Gładysz ma pretensje do Onufrijenki, że nie pozwolił Annie przenocować na posterunku. Ten zasłania się przepisami. Gładysz w drodze wyjątku zgadza się na widzenie Anny z Altanem. Informuje ją, że Altan oskarżony jest o porwanie pewnej Kozaczki dla swojego tureckiego pana. Anna domyśla się, że chodzi o Marysię. Ablimed udaje się na posterunek policji i żąda natychmiastowego wydania sługi tureckiego. Gładysz nie wyraża zgody, mówiąc, że więzień nie jest Turkiem.