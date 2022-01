Stepowa miłość odc. 3. Pościg za Turkami i odrzucona miłość. Streszczenie odcinka [28.01.22]

Stepowa miłość odcinek 3. Streszczenie

Po remisie uzyskanym w zawodach w strzelaniu, Ałtan i Jermołaj kontynuują walkę, tym razem na szable. Wygrywa Ałtan, Fiodor ogłasza koniec turnieju, ale Kozak znienacka rani janczara. Fiodor jest oburzony zachowaniem Jermołaja, a ten wpada we wściekłość, ponieważ zorientował się, że to Ałtan był wczoraj w stanicy. Podejrzewa, że janczar miał wykraść Marysię. Domyśla się tego również Mustafa i czyni synowi wyrzuty. Prosi jednak Marysię, by została żoną Giulchana i rysuje przed nią świetlaną przyszłość u jego boku. Ta odrzuca jednak ofertę, mówiąc, że jej serce jest zajęte i wyjdzie tylko za swego wybrańca. Rozwścieczony Jermołaj chce urządzić pościg za Turkami i w tym celu skrzykuje Kozaków. Fiodorowi z trudem udaje się opanować sytuację, a ponieważ Jermołaj jest głuchy na wszelkie argumenty, aresztuje go w tajemnicy przed kolegami z oddziału.