Stepowa miłość odc. 7. Oskarżenie o zdradę. Streszczenie odcinka [03.02.22]

Stepowa miłość odcinek 7. Streszczenie

Altan pomaga uciec Marysi przed ścigającym ją Gulhanem. Doprowadza do miejsca, gdzie przejeżdżają Kozacy, a sam znika i wraca do rezydencji. Gulhan również wraca i oskarża Altana przed ojcem o zdradę. Dowiedziawszy się, że Ajdyn-bej zabrał zwłoki Zulejki, idzie do niego na rozmowę. Astrolog ukrywa Zulejkę, wobec czego staje się ona mimowolnym świadkiem przewrotności Gulhana. Marysia tymczasem nie daje za wygraną i podpuszcza Kozaków, żeby domagali się od ambasadora wydania Altana celem ukarania go za jej porwanie.