Strażacy z gminy Wielka Wieś organizują zbiórkę dla powodzian z powiatu myślenickiego

Jak przypominają strażacy z gminy Wielka Wieś przez powiat myślenicki przeszła ulewa, tzw. powódź błyskawiczna. W krótkim czasie zalała dwie wioski: Głogoczów i Krzyszkowice. Strażacy z jednostek OSP gminy Wielka Wieś wskazują, że straty mieszkańców powiatu myślenickiego są ogromne i spieszą im z pomocą.

Od poniedziałku 26 lipca do piątku 30 lipca w godzinach od 18 do 20 remizach OSP na terenie gminy Wielka Wieś zbierane są środki chemiczne (płyny do podłóg, płyny do szyb itp.) oraz środki piorące (płyny do prania, proszki do prania), ścierki, mopy, rękawice gumowe, miotły i inne przedmioty, które pomogą w uprzątnięciu zalanych miejsc. Potrzebne są również środki do dezynfekcji, płyny przeciw komarom.