Studencki Komitet Solidarności powstał w Krakowie. Wywrotowe dziewczyny

Nie wszyscy wiedzieli, że na 10 miesięcy więzienia skazano studenta KUL za to, że w liście do brata krytykował władzę. W prywatnym liście! A studenta szczecińskiej Akademii Medycznej wyrzucono ze studiów za kąśliwą uwagę na ćwiczeniach z nauk politycznych. Pepsi cola była luksusem a ludzie ustawiali się w kolejkach przed pierwszą w Krakowie pizzerią.

Garstka studentów wypowiedziała posłuszeństwo PRL. Mieliśmy swoje powody, i to niemałe. Stawało się jasne, że ani ambicji zawodowych, ani aspiracji wolnościowych, w PRL nie zrealizujemy. Wprawdzie minęły czasy mordowania żołnierzy AK w ubeckich katowniach, wprawdzie ludowe państwo radykalnie złagodniało, lecz każde rozszerzenie wolności okupione było ofiarami.

Gdy w bramie przy Szewskiej znaleziono ciało naszego kolegi Staszka Pyjasa powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności. Wymyśliliśmy to w gorączkową noc przed Czarnym marszem 15 maja. W ten sposób wprowadziliśmy do języka publicznej debaty słowo nowe, świeże i niezgrane przez propagandę. Reżimowa prasa pytała "z kim solidarni?" I sama sobie odpowiadała, że z KOR-em, co miało być dowodem na nasze uzależnienie od „politycznych graczy i zdrajców”. Ale studenci też się zastanawiali: z kim solidarni? Odpowiadałam, że solidarni z sobą, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem i za nasz zbiorowy los.