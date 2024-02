Super Bowl 2024 na żywo. Gdzie oglądać wielki finał futbolu amerykańskiego NFL: Chiefs - 49ers? Transmisja w Polsce w otwartej telewizji

W Super Bowl 2024 w Las Vegas zmierzą się Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. Co ciekawe, w finale NFL grały ze sobą cztery lata temu, wówczas zwyciężyli "Wodzowie". Ekipa z Kansas City ma zresztą lepsze wyniki w ostatnich latach. Wygrała właśnie w 2020 r., w 2021 r. uległa w finale, a trofeum odzyskała rok temu (po pokonaniu Philadelphia Eagles).

49ers natomiast to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii NFL, pięć razy była mistrzem (dwa razy przegrała w finale). Jeśli wygra w tym roku, to wyrównana osiągnięcie najlepszych w tym rankingu New England Patriots i Pittsburgh Steelers. Na taki sukces czeka... 30 lat, ostatnio zwyciężyła w 1994 r.