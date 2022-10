Superpuchar siatkarzy. Prezes ZAKSY Piotr Szpaczek: Nie ma mowy o kryzysie w drużynie

Szef klub z Kędzierzyna-Koźla przypomniał, że w 2022 r. początek sezonu też nie był nadzwyczajny w wykonaniu zawodników Grupy Azoty ZAKSY . Pod koniec października ubiegłego roku przegrali mecz o Superpuchar, także z drużyną z Jastrzębia-Zdroju, 0:3. Potem jednak zdobyli Puchar Polski, mistrzostwo kraju, byli najlepsi w Lidze Mistrzów.

"Jedziemy na środowy pojedynek, aby go wygrać. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wracając do porażki w Nysie, to trzeba pamiętać, że mieliśmy wcześniej lekkie problemy zdrowotne. Nie robimy z tej porażki dużej tragedii. Takowe są wliczone w uprawianie sportu" - powiedział PAP szef kędzierzyńskiego klubu.

Jego zdaniem trudno będzie czymś zaskoczyć trenerowi ZAKSY czy Jastrzębskiego Węgla przeciwnika. Obie drużyny znają się bowiem bardzo dobrze i często rywalizują ze sobą w różnych rozgrywkach.

„Często jest tak w meczach między tymi drużynami, że o sukcesie decyduje dyspozycja dnia jednego czy drugiego zawodnika. Mamy wybitnych siatkarzy u nas, ale także w Jastrzębiu-Zdroju. Czasami też o zwycięstwie decydują wręcz niuanse. Nagle więc zaskakującej taktyki jedna czy druga strona nie wymyśli” - wyjaśnił Szpaczek.

Początek spotkania o Superpuchar siatkarzy zaplanowano w środę na godz. 18.00. (PAP)