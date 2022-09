Szrotówek kasztanowcowiaczek. O kasztanowcach trzeba będzie zapomnieć?

Pozbawione aparatu asymilacyjnego rośliny zwyczajnie zginęły z głodu. Zabójca jest milimetrowych rozmiarów, ale za to niebywale liczny. Nec Hercules contra plures, jak mawiali starożytni… Milion motylków zabije najpotężniejsze drzewo.

Wymyślano różne techniki pokonania wrażego insekta. Ochotnicy mieli zbierać i spalić liście, w których zimują poczwarki maleńkiego motylka. W jednym kilogramie jest ich prawie pięć tysięcy, więc zabieg powinien dać chorym drzewom chwilę wytchnienia. Niestety, krótką chwilę. W ciągu roku motylek wydaje trzy pokolenia. Pierwszy rzut szkodnika nieliczny, ale kolejne cykle pozwalają nadrobić straty z nawiązką.

Razem z poczwarkami w płomieniach giną naturalni wrogowie szrotówki. To wielka strata, bo choć na razie jest ich niewielu, to z upływem czasu rośnie lista nieprzyjaciół motyla. Najgorsze rokowania krucjacie dają naukowcy. Dokładnie sprawdzili, że palenie liści likwiduje zaledwie połowę populacji szkodnika. Zbyt mało, by ograniczyć plagę. Jedyna nadzieja to specjalne pułapki zapachowe, które pozwolą wyłapać większość motyli. Lub pasożyty i choroby, które powinny dopaść szrotówkę. Jeśli zawiodą, to o kasztanowcach trzeba będzie zapomnieć.