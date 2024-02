Tak czeszą w Krakowie. Najlepsze fryzury męskie w 2024 roku. Modne fryzury dla mężczyzn czyli buzz cut, fade czy taper Agnieszka Malinowska

Zastanawiasz się jakie fryzury męskie są modne w 2024 roku? Jeśli u nadszedł u Ciebie czas zmian to podpowiadamy co wybrać. W Krakowie wiele salonów oferuje usługi tylko i wyłącznie dla Panów, w których profesjonalnie wykonane zostaną fryzury typu buzz cut, fade czy taper. Takie miejsca często oferują także stylizację brody lub zarostu. Jakie jednak są najmodniejsze męskie fryzury w tym sezonie? Sprawdźcie, co oferują krakowskie salony!